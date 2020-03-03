13 Сентября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

В ХМАО под домашний арест помещен бизнесмен, сотрудничавший со спортучреждениями Югры

В ХМАО суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста бизнесмену Владиславу Чернову, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Чернов является руководителем и учредителем нескольких компаний, таких как, например, МСОО "Федерация баскетбола города Ханты-Мансийска", АНО БКК "Легион - Югра", АНО "Содействие" и других.

Предприниматель сотрудничал с "ЮграМегаСпорт", с колледжем олимпийского резерва и другими госструктурами региона в сфере спорта.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД России по ХМАО-Югре, бизнесмен с 2014 года похищал деньги бюджетных организаций по заключенным с ними договорам. Работы либо выполнялись частично, либо не выполнялись вовсе. Силовики считают, что в результате предприниматель получил незаконно не менее 1 млн руб.

Чернова уже допросили, сейчас идет выемка документов, обыски, допросы свидетелей, а также допросы некоторых чиновников.

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В ХМАО под домашний арест помещен бизнесмен, сотрудничавший со спортучреждениями Югры

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Теги: ЮграМегаСпорт, Центр адаптивного спорта Югры, Владислав Чернов, Югра, ХМАО



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