Деньги на ветер: ЕМУП "Водоканал" не использовал выделенный миллиард на покупку оборудования

Генеральный директор ЕМУП "Водоканал" Евгений Лузгин не смог аргументировать трату 1 млрд руб. Деньги были выделены еще в 2010 году на покупку оборудования цеха сушки иловых остатков на Южной аэрационной станции. Однако, работы так и не были выполнены. Об этом екатеринбургские депутаты узнали на заседании комиссии по городскому хозяйству, передает корреспондент Накануне.RU.

Теперь екатеринбургский МУП "Водоканал" попросил еще 300 млн руб. из бюджета для реконструкции цеха сушки иловых остатков на Южной аэрационной станции.

Примечательно, что сроки окончания строительства опять сдвигаются – обещанный к весне 2022 года объект, скорее всего, не запустят в срок.

Это означает, что проблема запаха в микрорайоне Химмаш не будет решена еще несколько лет.

Более того, новый директор предприятия Евгений Лузгин признал, что цех сушки не решит проблему неприятного запаха на Химмаше, а уже купленное для цеха оборудование, возможно, так и не пригодится. Следовательно, будет выброшено на свалку.