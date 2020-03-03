На Украине может смениться правительство

4 марта на внеочередном заседании Рады, которое инициировал президент Владимир Зеленский, премьера Алексея Гончарука и ряд министров могут отправить в отставку.

Слухи об отставке Гончарука муссируются на Украине уже несколько недель. Правительство в целом тоже сильно критикуют. Недоверие к нему в обществе достигло 70% и тянет вниз рейтинг Зеленского.

Политологи прогнозируют, кто лишится своих постов. Руслан Бортник считает, что во власть могут пройти люди времен Петра Порошенко и Виктора Януковича, потому что Зеленскому нужны опытные фигуры - ставка преимущественно на новичков не сработала.

СМИ ранее сообщали, что премьером может стать Сергей Тигипко, но торги с ним не увенчались успехом. Сейчас считается, что это будет львовянин Денис Шмыгаль. Гончарук будто бы уже написал заявление об отставке, хотя утром заявлял обратное. А решающее влияние оказали олигархи Ринат Ахметов и Игорь Коломойский.