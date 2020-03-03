Жители уральской деревни не могли добиться посыпки опасной дороги и сделали все сами

Жители деревни Коптелово Алапаевского района в течение месяца не могли добиться от администрации посыпки реагентом основной улицы населенного пункта. Улица Ленина была очень скользкой и, идя по главной транспортной артерии, можно было легко травмироваться. При этом на улице располагаются детский сад, магазин, школа и больница, передает корреспондент Накануне.RU.

Чиновники демонстрировали холодное отчуждение, после обращения в администрацию Алапаевского района никаких подвижек не последовало. Тогда люди, живущие в 17 километрах от Алапаевска, решили объединиться и самостоятельно решить проблему.

"Мы все собрались. У одной из местных жительниц есть муж, а у него имеется в собственности трактор. Он съездил за реагентами, включающими и песок, и посыпал дорогу", - рассказал в беседе с журналистом нашего агентства местный житель Антон Халепов.