13 Сентября 2020
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водоканал (2019) | Фото: Накануне.RU

Прокуратура нашла новые нарушения екатеринбургского "Водоканала" и оштрафовала МУП

ЕМУП "Водоканал" поймали на очередных нарушениях. Свердловская природоохранная прокуратура после запроса депутата ЕГД Андрея Пирожкова организовала проверку и привлекла к административной ответственности должностных лиц инстанции.

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении Накануне.RU, предприятие осуществляло выброс вредных веществ на промплощадке Южной аэрационной станции без специального разрешения.

Прокуратура выявила новые нарушения ЕМУП Водоканал(2020)|Фото: Андрей Пирожков

Также в процессе разбирательств надзорный орган выяснил, что ЕМУП "Водоканал" осуществляет эксплуатацию Южной аэрационной станции, не соблюдая законодательство об охране окружающей среды.

"Нормативы выбросов вредных веществ не разработаны. Разрешение на выброс вредных веществ не получено", - гласит документ.

В итоге предприятие было оштрафовано на 10 тыс. руб.

Прокуратура выявила новые нарушения ЕМУП Водоканал(2020)|Фото: Андрей Пирожков

Отметим, что сегодня на заседании комиссии по городскому хозяйству Екатеринбургской городской думы депутаты заслушивали отчет по деятельности ЕМУП "Водоканал". Народные избранники пытались выяснить у гендиректора "Водоканала" Евгения Лузгина информацию о том, куда делись 60 млрд руб., собираемые с 2007 года с жителей Екатеринбурга в виде так называемой инвестиционной надбавки за каждый кубометр воды. В частности, было озвучено, что оборудование для цеха сушки иловых остатков на Южной аэрационной станции стоимостью 1 млрд руб. не используется.

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Прокуратура нашла новые нарушения екатеринбургского "Водоканала" и оштрафовала МУП

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Теги: Водоканал, Андрей Пирожков



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Развитие сюжета:

Ранее 18.03.2020 08:17 Мск Прокуратура уличила екатеринбургский МУП "Водоканал" в очередных нарушениях

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