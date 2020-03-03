13 Сентября 2020
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Ярослав Ширшиков (2020) | Фото: Накануне.RU

Уральского "гусара-пиарщика" осудили за клевету на полпреда и призывы к "скверным" беспорядкам

Верх-Исетский районный суд вынес приговор по делу пиарщика и общественного деятеля Ярослава Ширшикова. Как передает корреспондент Накануне.RU, обвинение усматривает в его публикации в соцсети призывы к совершению массовых беспорядков, а в обращении к президенту – клевету на полпреда в УрфО Николая Цуканова.

Ярослав Ширшиков, который, среди прочего, является основателем движения за возрождение гусарства, подписал своё обращение как "президент Уральской республики, ротмистр", а Владимира Путина в тексте называл "коллегой". По версии защиты, обращение к Путину, как и слова о Цуканове в нем, являются шуткой, а не клеветой.

Публикация, в которой обнаружили призывы к массовым беспорядкам, была посвящена майским протестам в сквере против храма.

Обвиняемый ранее признал вину, но в последнем слове рассказал, что пошёл на это в рамках "сделки со следствием", полагая, что в этом случае уголовное дело будет прекращено. Однако сам он готов биться до конца, "отстаивая справедливость".

В итоге суд приговорил его к году и шести месяцам лишения свободы условно, хотя обвинение просило восемь месяцев условно.

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Уральского "гусара-пиарщика" осудили за клевету на полпреда и призывы к "скверным" беспорядкам

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Теги: Ширшиков, Цуканов, суд



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Развитие сюжета:

Ранее 05.08.2020 12:47 Мск Екатеринбургского "гусара" Ширшикова отправят в колонию
Ранее 04.03.2020 09:15 Мск "Я не юрист": осужденный за клевету на уральского полпреда "гусар-пиарщик" не понял собственный приговор

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