Уральского "гусара-пиарщика" осудили за клевету на полпреда и призывы к "скверным" беспорядкам

Верх-Исетский районный суд вынес приговор по делу пиарщика и общественного деятеля Ярослава Ширшикова. Как передает корреспондент Накануне.RU, обвинение усматривает в его публикации в соцсети призывы к совершению массовых беспорядков, а в обращении к президенту – клевету на полпреда в УрфО Николая Цуканова.

Ярослав Ширшиков, который, среди прочего, является основателем движения за возрождение гусарства, подписал своё обращение как "президент Уральской республики, ротмистр", а Владимира Путина в тексте называл "коллегой". По версии защиты, обращение к Путину, как и слова о Цуканове в нем, являются шуткой, а не клеветой.

Публикация, в которой обнаружили призывы к массовым беспорядкам, была посвящена майским протестам в сквере против храма.

Обвиняемый ранее признал вину, но в последнем слове рассказал, что пошёл на это в рамках "сделки со следствием", полагая, что в этом случае уголовное дело будет прекращено. Однако сам он готов биться до конца, "отстаивая справедливость".

В итоге суд приговорил его к году и шести месяцам лишения свободы условно, хотя обвинение просило восемь месяцев условно.