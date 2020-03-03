13 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Суд в Челябинске обязал госкомитет повторно рассмотреть вопрос о включения "немецкого квартала" в реестр объектов культурного наследия

Центральный районный суд Челябинска повторно рассмотрел иск краеведов о судьбе "немецкого квартала".

Напомним, в марте 2019 года госкомитет на основании экспертизы исключил из списка особо охраняемых объектов культурного наследия ансамбль жилых домов на улице Социалистической в Металлургическом районе города. По мнению краеведов, экспертиза была проведена некачественно, в связи с чем они обратились в суд.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, административный иск удовлетворен частично. Суд признал незаконным приказ госкомитета об исключении квартала домов по улице Социалистической в Металлургическом районе из реестра объектов культурного наследия и обязал повторно рассмотреть вопрос о возможности включения "немецкого квартала" в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.

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Суд в Челябинске обязал госкомитет повторно рассмотреть вопрос о включения "немецкого квартала" в реестр объектов культурного наследия

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Теги: немецкий квартал, объект культурного наследия, суд,



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