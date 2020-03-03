13 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
парковка на газоне (2017) | Фото:http://kotlovka.mos.ru/

Кирилл Форманчук: Новый закон для автовладельцев не решит проблему "парковок на газонах"

В марте этого года в силу вступают изменения в законе об административных нарушениях, позволяющие МВД предоставлять личные данные автовладельцев органам местной власти для дальнейшего возбуждения дела. Поправка может позволить в некоторых регионах урегулировать вопрос о парковках на газоне или неоплате парковочного места. На данный момент жители городов сталкиваются с тем, что штрафовать автонарушителей могут только сотрудники региональной власти, однако информацией о водителе они не владеют, а МВД не вправе ее кому-либо предоставлять.

Несмотря на это, проблема парковки на газоне гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Так, представитель комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук рассказал журналисту Накануне.RU, что новая поправка не будет иметь никакого отношения к "проблемам газонов". По его словам, необходимо сначала разобраться в формулировке понятия "газон", трактуемой в правилах благоустройства каждой из отдельных областей, и правилами, предусматривающими обращение с данным участком.

"Суть в том, что еще в конце 2018 г. были внесены изменения в закон "О полиции", которые подразумевали, что полиция должна предоставлять информацию по запросам муниципальных органов, - поясняет Форманчук. - Однако, самого порядка этого не было: его никак нигде не утвердили. Сейчас же просто внесены поправки что да, органы могут запрашивать, но к газонам это никакого отношения не имеет".

По его словам, КоАП, к примеру, Свердловской области устанавливает только ответственность за правонарушение, однако, что считается правонарушением - у каждого региона свое определение. В Екатеринбурге правила благоустройства запрещают "повреждать газон", потому, если автовладелец никоим образом не вредит газонной поверхности, то и штрафовать его попросту не за что. Более того, в некоторых городах, как в Заречном, упоминания "газона" нет в принципе.

"Почему нет проблемы в Москве? Москва - это город федерального значения, субъект Федерации. Они утвердили правила благоустройства и они распространяются на всю Москву. Там написано: "Запрещено парковаться на газоне". Пожалуйста, штрафуйте. А вот Свердловская область состоит из множества муниципалитетов, каждый из которых определяет свои правила благоустройства", - объяснил автоправозащитник.

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Кирилл Форманчук: Новый закон для автовладельцев не решит проблему "парковок на газонах"

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Теги: Парковка на газоне, поправка в законе, автовладельцы



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