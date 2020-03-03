Пермяков напугали испытания изделий в рамках гособоронзаказа

В Перми в соцсетях опубликованы кадры испытаний изделий в рамках гособоронзаказа, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Снимки опубликованы в группе "ЧП/ДТП Пермь". К фотографиям приложен комментарий, что произошёл "какой-то взрыв, видно с Закамска".

В пресс-службе краевого управления МЧС Накануне.RU сообщили, что спасателям никакой информации о взрывах ни от граждан, ни от предприятий не поступало. В региональном министерстве территориальной безопасности Накануне.RU заявили, что "на производственной площадке НИИ Полимерных материалов проводилось штатное испытание изделия в рамках гособоронзаказа".

"Пострадавших, угрозы населению и территории нет. Предприятие работает в штатном режиме", - уточнили в министерстве.