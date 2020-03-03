Роспотребнадзор: В Курганской области случаи заболевания коронавирусом не зафиксированы

В Курганской области не зафиксирован ни один случай распространения и заболеваемости коронавирусом, об этом сообщили на заседании оперативного штаба по проведению организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий и предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Зауралья, передает корреспондент Накануне.RU.

Как отметил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Григорий Хохлов отметил, сейчас в Зауралье применяется новый метод тестирования на коронавирус, который позволяет получать результат обследования в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии.

Стоит отметить, что в регионе усилен дезинфекционный режим в аэропортах, автовокзалах и железнодорожных вокзалах.