В пермском аэропорту "Большое Савино" сообщили об итогах проверки самолёта "S7"

В аэропорту "Большое Савино" прокомментировали итоги проверки самолёта Airbus A-320 авиакомпании "S7" рейса Новосибирск - Москва, который сегодня совершил экстренную посадку в Перми из-за сообщения о бомбе, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным пресс-службы аэропорта, оперативные мероприятия завершены. Было досмотрено само воздушное судно, а также пассажиры и багаж. Угроз не обнаружили. Сейчас лайнер направляется в аэропорт Домодедово.

О том, кто именно сообщил об угрозе взрыва пока не уточняется. Официальных комментариев от силовых ведомств не было.

Напомним, пассажирский лайнер подал сигнал бедствия над Удмуртией по пути из Новосибирска в Москву и начал экстренное снижение. Экстренные службы аэропорта были переведены в режим повышенной готовности. После успешной посадки пассажиры и члены экипажа были доставлены в аэровокзал аэропорта Перми. Всего на борту находились 114 пассажиров и шесть членов экипажа. В связи с задержкой рейса они были обеспечены питанием. В 17.20 самолёт вылетел из Перми.