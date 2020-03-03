13 Сентября 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Экстренная посадка, S7, Большое Савино, Пермь (2020) | Фото: Евгений Кузнецов

В пермском аэропорту "Большое Савино" сообщили об итогах проверки самолёта "S7"

В аэропорту "Большое Савино" прокомментировали итоги проверки самолёта Airbus A-320 авиакомпании "S7" рейса Новосибирск - Москва, который сегодня совершил экстренную посадку в Перми из-за сообщения о бомбе, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным пресс-службы аэропорта, оперативные мероприятия завершены. Было досмотрено само воздушное судно, а также пассажиры и багаж. Угроз не обнаружили. Сейчас лайнер направляется в аэропорт Домодедово.

О том, кто именно сообщил об угрозе взрыва пока не уточняется. Официальных комментариев от силовых ведомств не было.

Напомним, пассажирский лайнер подал сигнал бедствия над Удмуртией по пути из Новосибирска в Москву и начал экстренное снижение. Экстренные службы аэропорта были переведены в режим повышенной готовности. После успешной посадки пассажиры и члены экипажа были доставлены в аэровокзал аэропорта Перми. Всего на борту находились 114 пассажиров и шесть членов экипажа. В связи с задержкой рейса они были обеспечены питанием. В 17.20 самолёт вылетел из Перми.

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В пермском аэропорту "Большое Савино" сообщили об итогах проверки самолёта "S7"

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Теги: S7, самолёт, Новосибирск - Москва, сообщение о бомбе



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Ранее 04.03.2020 08:42 Мск В Перми полицейские проводят проверку сообщения о бомбе в самолете "S7"

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