О поправках в Конституцию РФ зауральцев будут поквартирно уведомлять члены избиркома

В Зауралье члены избирательных комиссий будут ходить по домам и квартирам с целью проинформировать население региона о голосовании по поправкам в Конституцию РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Как отметил глава избирательной комиссии Курганской области Валерий Самокрутов, впереди серьезная работа.

"Население должно быть максимально проинформировано о сроках проведения голосования, а также обо всех возможностях, которые существуют сегодня для выражения своего волеизъявления - о проведении досрочного голосования, о голосовании вне помещения, о проекте „Мобильный избиратель“, - отметил Самокрутов.

Напомним, ранее Центризбирком утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля. Логотип представляет собой раскрытую Конституцию с триколором, слоган звучит так: "Наша страна, наша Конституция, наше решение!" День голосования официально объявлен в России выходным днем.

Предложение провести голосование в эту дату поддержал президент России Владимир Путин, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Павел Крашенинников. 10 марта пакет поправок будет рассмотрен во втором чтении. Третье чтение состоится на следующей неделе, после решение будет принимать Совет Федерации. Павел Крашенинников полагает, что у россиян будет достаточно времени, чтобы ознакомиться с предлагаемыми поправками.