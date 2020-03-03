Канделаки считает, что для Александра Емельяненко Чечня и клуб "Ахмат" – что-то вроде рехаба

Продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки, являющаяся приятельницей Рамзана Кадырова, написала колонку, в которой попыталась объяснить, зачем глава Чечни возится с бойцом-дебоширом Александром Емельяненко, в частности, проводит с ним тренировки в бойцовском клубе "Ахмат".

По мнению Канделаки, Кадыров пытается перевоспитать Емельяненко, и возможно это только в Чечне, где нет места алкоголю, под действием которого Александр часто творит непотребства.

"Александр Емельяненко — трудный ребенок российских MMA. Перечень громких заголовков про его пьянство, драки, насилие и антисоциальное поведение просто не поддается исчислению. Но я лично вижу, как из раза в раз Александр приходит в себя и оказывается в "Ахмате", - пишет Канделаки на своем канале в "Яндекс.Дзен".

"Посмотрите на кадры тренировок Александра рядом с Кадыровым: трезв, бодр, силен и по-хорошему азартен. Разве мы слышали хотя бы об одном скандале Александра в Чечне? Разумеется, нет. Там нет места алкоголю, только спорт и настоящая борьба, в том числе борьба за будущее Александра не только и не столько в спорте, сколько в дальнейшей жизни. <…> Александр Емельяненко не нужен Рамзану Кадырову. Вот Рамзан Кадыров действительно нужен Александру. И каждый раз, когда наш боец просит о поддержке, он ее получает. А взамен отдает то, что может отдать: свое желание тренироваться с другими бойцами и в том числе с главой Чеченской Республики".