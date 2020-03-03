Арестованному в Екатеринбурге программисту и блогеру Литрееву назначили психиатрическую экспертизу

Арестованному в Екатеринбурге создателю приложения для задержанных на митингах "Красная кнопка" и блогеру Александру Литрееву назначена психиатрическая экспертиза на вменяемость и наркозависимость. Об этом сообщил его адвокат Алексей Бушмаков.

По сведениям юриста, экспертизу назначило МВД, ее дата пока не определена. Адвокат уже обжаловал данное решение.

Напомним, сооснователя и руководителя компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александра Литреева в феврале задержали в Екатеринбурге с наркотиками. Изначально его отправили под арест на два месяца, но позже суд, рассмотрев апелляцию, сократил этот срок.

Свою поддержку Литрееву выразил оппозиционер и бывший кандидат в президенты России Алексей Навальный, в команде которого работал программист.