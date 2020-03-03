Инцидент со стрелой челябинского крана в Екатеринбурге изучит спецкомиссия

ЧП с челябинским краном в столице Урала изучит специальная комиссия. Об этом стало известно Накануне.RU.

Маломобильный кран, стрела которого опустилась в понедельник на контактную сеть троллейбусов в Екатеринбурге, принадлежит челябинской фирме ООО "СК КРАНБЮРО", рассказал источник Накануне.RU. Как стало известно нашему информационному агентству, фирма была привлечена подрядчиком ООО "МСС-Инвест", который работал на строительной площадке паркинга жилого комплекса iTower.

"Атлас Девелопмент" собирает комиссию для выяснения причин нештатной работы стрелы крана, в которую приглашает представителей завода-изготовителя. Строительные работы на объекте продолжаются.



Напомним, 2 марта в Екатеринбурге стрела крана опустилась на троллейбусные провода, а работы по ликвидации последствий парализовали движение на участке улицы Белинского. На дорогу вышли два автокрана, которые в конце дня убрали стрелу и движение автомобилей восстановилось. При инциденте никто не пострадал. Как выяснилось, кран в момент инцидента не работал и стрела крана была направлена в сторону строительной площадки. Рабочие ООО "СК КРАНБЮРО" проводили плановый осмотр, в ходе которого стрела развернулась в сторону Белинского и опустилась на провода.



В "МСС-Инвест" рассказали, что сегодня были сняты данные с приборов безопасности ОГМ-240. Также запланировано проведение технических экспертиз для вынесения заключения, в котором будут указаны причины нештатной ситуации.

"Мы тщательно изучаем информацию от челябинских строителей о том, как и почему кран себя так повел. Техника спокойно и исправно работала в течение трех месяцев, стрела была направлена в сторону стройки, но по неизвестной пока причине повернула в сторону улицы Белинского. Мы выясним все причины произошедшего и примем решение, в том числе, о санкциях в отношении подрядчиков. Для нас это была нештатная ситуация, мы постарались максимально сократить ущерб и последствия для города. От себя лично и от наших строителей я приношу извинения жителям Екатеринбурга за все причиненные неудобства, эмоциональный дискомфорт и то, что им пришлось испытывать трудности с транспортом под конец рабочего дня", - заявил Накануне.RU генеральный директор ООО "МСС-Инвест" Ян Бровин.



"Атлас Девелопмент" также распространил извинения жителям за доставленные неудобства.