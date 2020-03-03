Россиянам, вернувшимся из стран с коронавирусом, советуют звонить на "горячую линию"

Роспотребнадзор рекомендует россиянам, вернувшимся из стран, где зафиксирована вспышка коронавируса, звонить на "горячую линию".

Гражданам нужно будет сообщить информацию о себе, а также о дате и месте поездки за рубеж. Это необходимо для оформления больничных листов без необходимости посещения медучреждений.

Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача России Анны Поповой. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, как показал опрос "Левада-центра", около трети россиян боятся заразиться коронавирусом. 33% "определенно" уверены в своей защищенности, а еще 35% опрошенных "скорее не опасаются" нового типа вируса.

Чаще мыть руки стал каждый второй житель России, а реже выходить из дома и встречаться с другими людьми – каждый четвертый россиянин.