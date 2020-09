Поклонская считает, что Ильича, "ставшего мумией", успешно сменит лидер группы Little Big

Депутат Госдумы Наталья Поклонская одобрила выбор исполнителя, который в этом году будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение". Напомним, выбор пал на популярную в сети группу Little Big.

В своем telegram-канале зампред комитета ГД по международным делам пишет (и, видимо, иронизирует по поводу тела Ленина в мавзолее): "Ну, как сказал бы классик: "Скибиди уа-па-па". Россию на "Евровидении" представит чумовая группа Little Big. Вот какая интересная история. Сначала был один Ильич — он стал мумией. Теперь ему на смену уже пришёл наш новый Ильич — правильный, молодой и свежий. Я имею в виду Илью Прусикина — лидера группы Little Big".

"Знаете, это уже большая победа. Раньше у нас было два мира: телевизор — один мир, а интернет — другой... Одни боялись других — прямо как две деревни, переругавшиеся вдрызг. А теперь на "Евровидение" поедут как раз парни из мира "этих ваших интернетов". Можно смело сказать, что два разных мира признали друг друга и теперь будут существовать в неразрывной спайке. Этот великий русский разлом преодолён. А в Little Big я не сомневаюсь — они всему миру под "Калинку" покажут, что такое "From Russia with Love".

Между тем, стало известно, что Little Big покинул менеджер Андрей Орехов, о чем он сообщил на своей странице в Facebook. "Я принял такое решение, потому что лично для меня путь группы начал расходиться с моими представлениями о том, чем я хочу заниматься. Я разделяю общую радость и гордость за ЛБ, я считаю их отличными людьми и, пожалуй, лучшими из профессионалов на рынке (я имею в виду всю команду, от техников до менеджмента), но себе я места там не нахожу", - прокомментировал он свое решение для telegram-канала "Антиглянец".