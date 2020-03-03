13 Сентября 2020
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баран статуэтка (2017) | Фото: 42.мвд.рф

В Нижнем Тагиле судят изобретательного мошенника, отправлявшего жертвам фейковые видео

В Нижнем Тагиле завершено расследование уголовного дела о мошенничестве. На скамье подсудимых оказался 25-летний житель Дзержинского района, который обманом похитил более 90 тысяч рублей.

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, с ноября 2017 по январь 2019 года молодой человек размещал объявления на популярных сайтах о продаже товаров, которые изначально не имел в наличии: светосигнальные громкоговорящие установки и экшн-камеры, строительный фен, ноутбук, наручные часы и другие вещи, пользующиеся спросом. Для этого он завел сразу несколько аккаунтов, чтобы "продажи" были более эффективными, и приобрел у незнакомца на железнодорожном вокзале несколько sim-карт, номера которых использовал для общения с покупателями.

Стоимость продаваемых товаров в среднем составляла 5 тысяч рублей, поэтому в большинстве случаев люди соглашались на условия стопроцентной предоплаты, но были и те, кто хотел убедиться в отправке товара и просил видеоподтверждение. И тут злоумышленник проявлял завидную изобретательность.

Почта России, курьерская служба(2018)|Фото: Накануне.RU

"В одном случае, чтобы убедить покупателя, он снял и переслал через приложение видео, как в почтовом отделении упаковывает часы. После этого вышел на улицу, достал из автомобиля абсолютно идентичную упаковку, подготовленную заранее, в которой были металлические пластины, и отправил ее по указанному адресу в Московскую область.

А в другом случае покупателю экшн-камеры для подтверждения своих действий он воспользовался услугами транспортной компании, осуществляющей пересылку товаров. Работнику компании передал плотно замотанную скотчем портативную колонку, сказав, что отправляет радиодеталь, после чего переслал покупателю из Барнаула скачанное из Интернета видео отправки и накладную", - рассказали в полиции.

Сразу после поступления ему денег на карту злоумышленник вносил телефон очередного потерпевшего в "черный список" и больше не выходил с ним на связь. При этом следователям потребовалось много времени, чтобы установить всех потерпевших, которые находились в разных уголках страны: от Краснодарского и Ставропольского краев, Москвы, Санкт-Петербурга до Тюменской области и Сахалина. Всего жертвами стали 19 человек, большая часть из которых даже не обращалась с заявлением в полицию.

Сейчас дело мошенника направлено для рассмотрения в суд. Сам он вину признал и полностью возместил потерпевшим материальный ущерб.

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В Нижнем Тагиле судят изобретательного мошенника, отправлявшего жертвам фейковые видео

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Теги: мошенник, видео, фейки, Нижний Тагил



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