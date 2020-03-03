13 Сентября 2020
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Яндекс.Такси (2017) | Фото:instagram.com/yandex.taxi

СМИ: Власти Латвии заблокировали сервис "Яндекс.Такси"

Дирекция автотранспорта Латвии приняла решение о блокировке в стране агрегатора "Яндекс.Такси". Портал Delfi сообщает, что компания не зарегистрировалась в ведомстве в срок до 22 января 2020 года.

"Те, кто не зарегистрирован [в Дирекции автотранспорта] не могут предоставлять свои услуги в Латвии", - указали в дирекции.

Дирекция автотранспорта сообщила, что компания продолжила оказывать услуги, несмотря на отсутствие регистрации, поэтому провайдерам, предоставляющим услуги связи, направили просьбу о блокировке доступа к приложению и сайту. Блок будет снят, как только приложение зарегистрируется в Латвии, уточняет портал.

Издание отмечает, что сейчас агрегаторы должны следить за тем, чтобы услуги пассажирских перевозок выполняли только получившие лицензии компании или частные таксисты. Сейчас в Латвии чуть больше семи тысяч зарегистрированных водителей и в пять раз меньше получивших лицензию автомобилей.

Между тем, в пресс-службе сервиса сообщили, что компания сейчас находится в процессе регистрации в Латвии и продолжает работать. "В настоящее время "Яндекс.Такси" находится в процессе регистрации приложения в соответствии с новым законодательством Латвии. Мы в контакте с властями страны по этому техническому вопросу и ожидаем, что они будут действовать в соответствии с интересами латвийских пользователей", - цитирует радио "Говорит Москва" представителя компании.

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СМИ: Власти Латвии заблокировали сервис "Яндекс.Такси"

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Теги: яндекс.такси, сервис, агрегатор, латвия, регистрация



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