В Черновцах отправили на карантин 35 человек, с которыми контактировал заболевший коронавирусом

Первый случай заболевания коронавирусом на Украине привел к тому, что на карантин помещены 35 человек, с которыми контактировал заболевший.

Больше всего он контактировал с женой, у нее никаких признаков заболевания нет. Интересно, что всех пациентов разместили на карантин в разных местах. Видимо, опасаясь повторения Новых Санжар. Они проведут в изоляции две недели.

Сообщается, что заболевший приехал из Италии. Власти Черновицкой области связались с румынскими властями для установления лиц, которые контактировали на борту самолета с заболевшим (он ехал из Румынии).

Тем временем эвакуированные из Уханя украинцы, пребывающие на карантине в Новых Санжарах, скоро покинут зону обсервации. Ни у кого признаков заболевания коронавирусом нет.