Самолет "S7", экстренно севший в Перми из-за сообщения о бомбе, готовится к вылету

Самолет Airbus A-320 авиакомпании "S7" рейса Новосибирск - Москва, который сегодня совершил экстренную посадку в Перми из-за сообщения о бомбе, готовится к вылету в Москву. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе аэропорта "Большое Савино".

Посадка пассажиров завершена. Расчётное время отправления в 17.20.

"По факту происшествия Службы безопасности провели необходимые оперативные мероприятия, лайнер и багаж пассажиров досмотрены. Результаты проверки будут озвучены позже", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

В министерстве территориальной безопасности Пермского края также пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Напомним, пассажирский лайнер подал сигнал бедствия над Удмуртией по пути из Новосибирска в Москву и начал экстренное снижение. Экстренные службы аэропорта были переведены в режим повышенной готовности. После успешной посадки пассажиры и члены экипажа были доставлены в аэровокзал аэропорта Перми. На борту находились 114 пассажиров и шесть членов экипажа.

UPD: в 17:28 в министерстве территориальной безопасности края сообщили о вылете самолета. В связи с задержкой рейса пассажирам было предоставлено питание. Аэропорт Большое Савино работает в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию.