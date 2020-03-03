В Нижневартовске стартовал конкурс профмастерства специалистов по работе с молодежью "PRO-специалист"

В "Молодёжном центре" Нижневартовска стартовал конкурс профессионального мастерства специалистов по работе с молодежью подростковых (молодёжных) клубов по месту жительства"PRO-специалист". Первенство проходит в заочный и очный этапы, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Очный этап конкурса"PRO-специалист" начнётся в 15.00 6 марта в Центральной городской библиотеке имени Анисимковой (улица Дружбы Народов, 22). В рамках этапа конкурса участники покажут визитную карточку, творческий номер, видеоролик на тему "Моя любимая работа", а также презентуют свой проект по работе с детьми и молодёжью. По итогам конкурса состоится торжественная церемония награждения победителей.

Конкурс проводится в рамках муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городе Нижневартовск на 2019-30 гг." для оценки и стимулирования специалистов по работе с молодёжью подростковых (молодёжных) клубов по месту жительства, а также выявления и распространения современных форм работы с детьми, подростками и молодежью.

Напомним, в столице Самотлора в ближайшие годы будут построены несколько школ. Это позволит перевести всех учеников на первую смену. Кстати, уже сейчас этот показатель составляет 84%. Также в городе будет построен "Кванториум", который "нашпигуют" различными направлениями обучения – от биологии до аэродинамики. Нижневартовск вообще своим юным гражданам старается предоставить максимальные возможности для развития и образования с самых юных лет. Например, недавно город открыл ясли для детей от двух месяцев. О том, как удалось достичь таких показателей, а также о развитии в столице Самотлора системы образования рассказал в интервью Накануне.RU директор городского департамента образования Эдмонд Игошин.