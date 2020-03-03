Россия сможет производить лекарства без согласия владельцев патентов в условиях эпидемий и ЧС – законопроект

Правительство внесло в Госдуму законопроект, вносящий изменения в Гражданский кодекс в части использования патентов на лекарственные препараты.

Согласно пояснительной записке, после принятия поправок Россия сможет производить на своей территории лекарства без согласия обладателей патентов на них. Но это будет возможно лишь в чрезвычайных ситуациях и для нужд других государств. Например, для помощи другим странам в условиях эпидемии. Речь идет о государствах – членах Всемирной торговой организации. Отмечается, что цена на такие лекарства должна быть "доступной".

Отмечается, что получать согласие владельца патента будет не обязательно, но нужно будет его уведомить "в кратчайший срок" и выплатить ему соразмерную компенсацию.

Авторы законопроекта пишут, что механизм "является крайней мерой, призванной решить проблемы со здравоохранением в наименее развитых странах". Так, "может быть произведено только то количество лекарственных средств, которое необходимо для удовлетворения потребностей импортирующей страны".