СМИ пытаются выяснить - кто обрушил защиту России по иску бывших акционеров ЮКОСа в Гааге

Как известно суд Гааги встал на сторону бывших владельце ЮКОСа и удовлетворил право бывших акционеров ЮКОСа на компенсацию за так называемую предполагаемую экспроприацию компании в сумме более чем $50 млрд.

"Версия" решила поискать ответы - кто или что помогло Ходорковскому и Ко победить в сутяжничестве. Издание считает, что весь процесс "изначально был похож на спектакль". При этом исполнителем главной роли вполне можно определить американского судью Стивена Швебеля, "которого почему-то назначили представителем интересов РФ".

Вообще судебный процесс столь долго тянется, что большинство уже и забыло подробности. Если кратко: примерно шесть лет назад ППТС (Постоянная палата третейского суда) присудила истцам компенсацию в 50 млрд долларов. В 2016 году российская сторона успешно оспорила это решение в Окружном суде Гааги. И вот накануне в вышестоящей инстанции позиция России проиграла.

Конечно, возникает вопрос - как и почему? Множество экспертов высказывалось в том духе, что была неверной трактовка судом Договора к Энергетической хартии от 1994 года. РФ эту хартию не ратифицировала.

В этой судебной тяжбе внимание надо обратить на статусы и процедуры. "Апелляционный суд Гааги – государственный институт, чьи решения имеют далеко идущие последствия. А вот ППТС таким институтом не является", - пишет "Версия". И задается вопросам - почему тогда российская сторона вообще стала участвовать в этом процессе? Оказывается, интересы России в ППТС представляли иностранные юридические фирмы, а фамилии ответственных за это чиновников в российском МИДе и Минюсте так и не были озвучены официально. Но именно в ППТС был заложен фундамент нового судебного решения, по которому Россия должна выплатить бывшим юкосовцам 55 млрд долларов (вместе с процентами).

Итак, третейский суд Гааги не является официальным судебным органом и его решения не обязательны к исполнению. Но тогда становится понятно, что без согласия обеих сторон спора он не имеет право ни заседать, ни решения выносить. Это своеобразная форма добровольного согласования противоречий коммерческих структур. Что-то вроде товарищеского суда былых времен. Но при этом, решения третейского суда признаются официальными судами. И вот раз российская сторона дала согласие на рассмотрение иска в третейском суде, то на основе материалов этой инстанции и получила факт - Апелляционный суд Гааги вынес вердикт о выплате Россией $55 млрд.

Так как же так вышло? Кто и почему принимал решения о представительстве, согласии и персонах? "Издания "Версия" и телеграмм-каналы обозначают, что ключевых фигур в истории две: первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов и глава правового департамента МИД Роман Колодкин. А задействованы в теме оказались Александр Мамут, Василий Алексанян и Павел Ивлев.

Если перейти на личности и биографии, то следует отметить, что Колодкин и Мамут - однокурсники юридического факультета МГУ. Шувалов тоже заканчивал этот факультет, но на 11 лет позже. После МГУ Шувалов пришел в правовой департамент МИД, где его приметил Колодкин и рекомендовал своему однокашнику Мамуту. А Мамут дал путевку в жизнь Шувалову, взяв его в компанию «АЛМ Консалтинг», которую позднее он возглавил вместе с целым рядом других юридических фирм. Ивлев и Алексанян , пишет "Версия", тоже заканчивали юрфак МГУ, но не с Мамутом, а с Шуваловым. Ивлев управлял личными счетами Шувалова после его ухода на госслужбу, а одновременно по личной доверенности вел дела Ходорковского. Именно Алексанян (глава правового управления и вице-президент ЮКОСа) привел ЮКОС на обслуживание в юридическую фирму Мамута, где однокашники, вполне возможно, обрели новые гешефты.

И еще одна знаковая деталь, которую уже подмечают ТГ-каналы. Правомочность третейского суда Гааги признала нанятая правительством РФ международная юридическая компания (за выбор отвечал Шувалов) Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. А в этой компании, утверждают всезнающие авторы "телеги", начинал карьеру до прихода в ЮКОС Василий Алексанян.

Ну и, продолжая карьерно-биографические исследования, издание отмечает, что глава правового департамента МИД Колодкин на момент подачи иска и выбора со стороны России юристов оказывается в кресле посла России в Нидерландах. После увольнения с госслужбы Колодкин стал одним из судей Международного трибунала ООН, а возглавлял этот трибунал ранее именно американец Стивен Швебель, который и представлял почему-то интересы России в третейском суде Гааги.

Что же тогда за борьба "нанайских мальчиков" была в третейском суде Гааги?...