В Екатеринбурге пенсионерку завалило льдом с крыши дома

В Екатеринбурге на пожилую женщину сверху рухнула глыба льда. Прокуратура начала проверку.

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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось сегодня днем возле многоквартирного дома №7 по улице Подгорная: в результате схода наледи пострадала пенсионерка, которая в тот момент проходила рядом. Бабушка получила травмы, с которыми была доставлена в больницу.

В прокуратуре уже установили, что данный многоквартирный дом обслуживает ООО "УК "Алмаз". По предварительным данным, снег с наледью сошел с кровли, а не с козырька чьего-то балкона.

"В ходе проверки будут опрошены представители управляющей организации и пострадавшая, установлена тяжесть причиненного ей вреда", - отметили в ведомстве.

Там заверили, что при наличии оснований будут приняты меры в отношении тех, чье бездействие и привело к случившемуся.