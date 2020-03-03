В Екатеринбурге пенсионерку завалило льдом с крыши дома
В Екатеринбурге на пожилую женщину сверху рухнула глыба льда. Прокуратура начала проверку.
Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось сегодня днем возле многоквартирного дома №7 по улице Подгорная: в результате схода наледи пострадала пенсионерка, которая в тот момент проходила рядом. Бабушка получила травмы, с которыми была доставлена в больницу.
В прокуратуре уже установили, что данный многоквартирный дом обслуживает ООО "УК "Алмаз". По предварительным данным, снег с наледью сошел с кровли, а не с козырька чьего-то балкона.
"В ходе проверки будут опрошены представители управляющей организации и пострадавшая, установлена тяжесть причиненного ей вреда", - отметили в ведомстве.
Там заверили, что при наличии оснований будут приняты меры в отношении тех, чье бездействие и привело к случившемуся.