Экс-глава Минобрнауки Котюков вернулся в Минфин

Бывший министр науки и высшего образования России Михаил Котюков вернулся в Минфин на должность заместителя министра.

Распоряжение о назначении подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на сайте правительства.

Напомним, Котюков уже был заместителем министра финансов (с 2012 по 2013 гг.). Затем до 2018 года он занимал должность руководителя Федерального агентства научных организаций. В мае 2018 года был назначен министром науки и высшего образования РФ. В январе 2020 года в ходе обновления состава правительства потерял этот пост.

Отметим, Михаил Котюков вошел в антирейтинг самых непопулярных министров правительства Дмитрия Медведева.