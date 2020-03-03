Порошенко убежал от вопроса, что делал его сын на концерте российского рэпера

Бывший украинский президент Петр Порошенко не нашел ничего лучшего, как убежать от журналистов, когда его спросили, что делал его младший сын Михаил на концерте российского рэпера Face в Лондоне.

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Случай произошел в конце февраля. Во время выступления рэпера сын олигарха поднялся на сцену, а рэпер прокричал: "Русские в Лондоне". Три года назад Михаил также попал в скандал, когда сфотографировался в футболке с надписью "Russia".

Сегодня в кулуарах Рады Порошенко задали вопрос о сыне. Но он сразу сказал спасибо и быстро ушел.

Судя по фото, время от времени появляющимся в СМИ, младший сын Порошенко не обременяет себя никакими обязательствами по отношению к отцу и его политической позиции.