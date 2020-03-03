13 Сентября 2020
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Транспортировка больного пневмонией в Китае. (2020) | Фото: Telegram

На фоне вспышки коронавируса во Франции резко подскочили продажи романа Камю "Чума"

Простое совпадение или эффект от новостей? Агентство Edistat, публикующее статистику продажи книг во Франции, отметило небывалый рост продаж романа Альбера Камю "Чума" ("La Peste"). Покупать книгу стали чаще в первые восемь недель 2020 года.

Пик роста пришелся на последнюю неделю января, тогда во Франции было продано почти 1800 экземпляров книги, тогда как за аналогичный период 2019 года – всего 400. Пик совпал с новостью о начале глобального распространения коронавируса COVID-19 из Китая, причем Франция стала одной из первых стран, где был зарегистрирован вирус за пределами КНР. К данному моменту коронавирус диагностирован у 191 француза.

В романе "Чума", опубликованном в 1947 году, знаменитый французский автор рассказывает о борьбе с чумой жителей алжирского города Орана. По словам автора, содержание "Чумы" — это борьба европейского сопротивления против нацизма и фашизма. Но этим содержание его не исчерпывается. Как отметил Альбер Камю, он "распространил значение этого образа (чумы) на бытие в целом". Это не только чума (коричневая чума), а зло вообще, неотделимое от бытия, свойственное ему всегда.

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На фоне вспышки коронавируса во Франции резко подскочили продажи романа Камю "Чума"

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Теги: коронавирус, covid-19, франция, альбер камю, чума



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