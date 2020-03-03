Надоила на автомобиль. Евгений Куйвашев вышел из отпуска и устроил награждения к 8 марта

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня вышел из отпуска и уже поучаствовал в публичных мероприятиях. Он вручил почетные грамоты и благодарственные письма специалистам и руководителям предприятий молочного животноводства Урала.

Работнице СПК им. Жукова Ирбитского муниципального образования и лучшему оператору машинного доения коров по итогам 2019 г. Валентине Антроповой в качестве многолетней традиции за тяжелый труд был вручен автомобиль.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, награждение проходит традиционно в преддверии международного женского праздника 8 марта, поскольку большинство сотрудников предприятий именно женщины.

Губернатор отметил, насколько важно, чтобы в каждом доме и образовательно-воспитательном учреждении Урала ежедневно было качественное свежее молоко.

Свердловская область является одним из российских лидеров по производству молока, как по показателям качества, так и количества, занимая седьмое место в стране. Ежегодно с каждой коровы лидеры областного хозяйства имеют 10 тыс. кг молока, что по европейским стандартам является результатом мирового уровня. В прошлом году предприятия области увеличили количество молока до 760 тыс. т., что на 23 тыс. т. больше, чем в 2018 г.

Напомним, во время отпуска Куйвашева суд отправил под арест гендиректора ОЭЗ "Титановая долина" Артемия Кызласова, которого заподозрили в получении взятки.