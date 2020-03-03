Надоила на автомобиль. Евгений Куйвашев вышел из отпуска и устроил награждения к 8 марта

13 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Евгений Куйвашев вручил ключи от автомобиля лучшей доярке (2020) | Фото: Правительство Свердловской области

Надоила на автомобиль. Евгений Куйвашев вышел из отпуска и устроил награждения к 8 марта

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня вышел из отпуска и уже поучаствовал в публичных мероприятиях. Он вручил почетные грамоты и благодарственные письма специалистам и руководителям предприятий молочного животноводства Урала.

Работнице СПК им. Жукова Ирбитского муниципального образования и лучшему оператору машинного доения коров по итогам 2019 г. Валентине Антроповой в качестве многолетней традиции за тяжелый труд был вручен автомобиль.

Евгений Куйвашев на приеме передовиков животноводческой отрасли региона(2020)|Фото: Правительство Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, награждение проходит традиционно в преддверии международного женского праздника 8 марта, поскольку большинство сотрудников предприятий именно женщины.

Губернатор отметил, насколько важно, чтобы в каждом доме и образовательно-воспитательном учреждении Урала ежедневно было качественное свежее молоко.

Евгений Куйвашев на приеме передовиков животноводческой отрасли региона(2020)|Фото: Правительство Свердловской области

Свердловская область является одним из российских лидеров по производству молока, как по показателям качества, так и количества, занимая седьмое место в стране. Ежегодно с каждой коровы лидеры областного хозяйства имеют 10 тыс. кг молока, что по европейским стандартам является результатом мирового уровня. В прошлом году предприятия области увеличили количество молока до 760 тыс. т., что на 23 тыс. т. больше, чем в 2018 г.

Напомним, во время отпуска Куйвашева суд отправил под арест гендиректора ОЭЗ "Титановая долина" Артемия Кызласова, которого заподозрили в получении взятки.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Надоила на автомобиль. Евгений Куйвашев вышел из отпуска и устроил награждения к 8 марта

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Награждение, автомобиль, доярка, животноводство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети