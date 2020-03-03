Защитникам пермской железной дороги отказали в "Праве на справедливость"

Пермские защитники железной дороги планировали рассказать о своей проблеме на "Первом канале". Как сообщила активистка Людмила Ёлтышева, 27 февраля ей позвонили из Москвы и пригласили на съемки передачи "Право на справедливость" с Андреем Макаровым.

Суть проекта - возможность прямого диалога с министрами правительства России и руководителями федеральных служб, и цель благая - решение проблемы одного человека на государственном уровне, которое может изменить к лучшему жизнь миллионов других в нашей стране.

Ожидалось, что участником программы станет министр транспорта РФ Евгений Дитрих, который подписал приказ о закрытии участка железной дороги. Передача должна была выйти в эфир сегодня. Сама Людмила Ёлтышева принять участие в съемках не смогла из-за болезни ребёнка, потому была достигнута договоренность с редактором программы, что активисты запишут ролик. Съёмки ролика проходили в прошлую пятницу, в тот же вечер он был отправлен в Москву.

"В выходные мы согласовывали детали, а вчера мне позвонила редактор и сообщила, что ролик в эфир не выйдет. На мой вопрос, что случилось, она ответила, что в других регионах тоже отменили электрички. Я возразила: у них отменили, а у нас разбирают рельсы - есть разница? На что меня попытались успокоить, что наша тема глобальная и, безусловно, важнее, а потому требует отдельной передачи, а не маленького сюжета. Сказали, что Дитрих уже был на передаче в прошлый раз в ноябре, а в следующий раз будет летом, и вот тогда мы обязательно вас пригласим", - прокомментировала Ёлтышева, отметив, что не знает, что произошло на самом деле.

Один из сюжетов снятых для передачи общественница опубликовала на своей стене.

В видеоролике говорится, что людям неудобно ездить на автобусах, которые курсируют между станциями "Пермь-1" и "Пермь-2", жители утверждают, что тысячи людей лишаются возможности добраться до города быстро и без пробок.

Гражданам обещают трамвай, однако пермяки сообщают, что не исключают, что проект будет заморожен. Также активисты утверждают, что обсуждений закрытия Горнозаводской ветки не было.

Напомним, 5 марта состоится заседание Верховного суда: граждане пытаются отменить приказ о закрытии движения на участке и подали коллективный иск.