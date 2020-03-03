Новый генконсул Китая в Екатеринбурге обсудил с Куйвашевым борьбу с коронавирусом

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев сегодня провел встречу с новым главой китайского генконсульства в Екатеринбурге Цуй Шаочунем.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, губернатор поздравил его с назначением и обсудил состояние и перспективы сотрудничества региона и КНР. В свою очередь, Цуй поблагодарил Куйвашева и выразил уверенность в продолжении конструктивных контактов.

Китайский дипломат также выразил признательность губернатору за помощь региональных предприятий в борьбе с эпидемией коронавируса в Китае.

"Друзья познаются в беде, мы чувствуем дружественное отношение области к китайскому народу. Медицинские костюмы, лекарства очень понадобились нам", - отметил он.

В завершении встречи Евгений Куйвашев пожелал руководителю китайского генконсульства успешной работы на новом посту.

Напомним, Цуй Шаочунь работает в Екатеринбурге с начала этого года. Он сменил в должности генконсула Гэн Липин, которая покинула свой пост летом прошлого года.