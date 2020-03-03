Новый генконсул Китая в Екатеринбурге обсудил с Куйвашевым борьбу с коронавирусом

13 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    u s polo assn дисконт коричневые ботинки jojo assn женские вот

Политика Свердловская область Уральский ФО За рубежом
Цуй Шаочунь (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Новый генконсул Китая в Екатеринбурге обсудил с Куйвашевым борьбу с коронавирусом

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев сегодня провел встречу с новым главой китайского генконсульства в Екатеринбурге Цуй Шаочунем.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, губернатор поздравил его с назначением и обсудил состояние и перспективы сотрудничества региона и КНР. В свою очередь, Цуй поблагодарил Куйвашева и выразил уверенность в продолжении конструктивных контактов.

Китайский дипломат также выразил признательность губернатору за помощь региональных предприятий в борьбе с эпидемией коронавируса в Китае.

Цуй Шаочунь, Евгений Куйвашев(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

"Друзья познаются в беде, мы чувствуем дружественное отношение области к китайскому народу. Медицинские костюмы, лекарства очень понадобились нам", - отметил он.

В завершении встречи Евгений Куйвашев пожелал руководителю китайского генконсульства успешной работы на новом посту.

Напомним, Цуй Шаочунь работает в Екатеринбурге с начала этого года. Он сменил в должности генконсула Гэн Липин, которая покинула свой пост летом прошлого года.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Новый генконсул Китая в Екатеринбурге обсудил с Куйвашевым борьбу с коронавирусом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, Китай, генконсул, Куйвашев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.02.2020 13:41 Мск Новый генконсул Китая в Екатеринбурге оценил помощь уральцев в борьбе с коронавирусом
Ранее 23.07.2019 12:02 Мск Генеральный консул Китая в Екатеринбурге Гэн Липин покидает свой пост

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети