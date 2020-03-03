На Южном Урале после смерти рабочего на предприятии возбудили уголовное дело на мастера участка
На Южном Урале в отношении мастера участка промышленного предприятия возбуждено уголовное дело. Его подозревают в нарушении правил безопасности на опасных производственных объектах, повлекшем по неосторожности смерть рабочего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.
Инцидент произошел вечером 19 января в производственном цехе одного из промышленных предприятий Кусинского района.
Как считает следствие, подозреваемый допустил к самостоятельной работе стажера машиниста насосных установок. Рабочий упал в технологическую емкость с водой, у которой отсутствовало ограждение, и утонул.