13 Сентября 2020
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Больница в Коммунарке для пациентов с подозрением на коронавирус (2020) | Фото: telegram/Mash

"Как в хорошем фильме про пандемию": в Москве открыли отдельную больницу для пациентов с подозрением на коронавирус

В Москве заработала отдельная больница для пациентов с подозрением на коронавирус.

По данным телеграм-канала Mash, в декабре в Коммунарке закончили строительство крупнейшей клиники на территории Новой Москвы.

В дальнейшем все люди с симптомами ОРВИ, прибывшие из стран с неблагоприятной эпидобстановкой, будут госпитализироваться в этот комплекс. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишет "Интерфакс".

Mash информирует, что в два новых корпуса (из девяти) уже свозят пациентов. В первый везут пациентов с подозрением на коронавирус или подтвержденной инфекцией, во второй - тех, кто контактировал с зараженными.

Больница в Коммунарке для пациентов с подозрением на коронавирус(2020)|Фото: telegram/Mash

По данным канала, все, даже алгоритм движения скорых, планируют организовать так, чтобы здоровые не контактировали с потенциально больными: "Сотрудники скорой в защитных костюмах и респираторах, дезинфекция тачек на вертолетной площадке. Как в хорошем фильме про пандемию".

Также Mash публикует видео, снятое в палате больницы. Пациентка, которую перевезли туда, явно довольна: плазма, отдельные душевые, кровати с ортопедическим матрасом. По ее словам, больница должна была открыться через два месяца, но, судя по всему, ситуация с коронавирусом ускорила это событие.

Больница в Коммунарке для пациентов с подозрением на коронавирус(2020)|Фото: telegram/Mash

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве госпитализированы 24 человека, контактировавшие с пострадавшим, у которого нашли коронавирус.

Напомним, мужчина находится в столичной инфекционной больнице №1 – это некий Давид Б., он прилетел из Италии.

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"Как в хорошем фильме про пандемию": в Москве открыли отдельную больницу для пациентов с подозрением на коронавирус

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Теги: больница, москва, коммунарка, коронавирус



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