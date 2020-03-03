"Как в хорошем фильме про пандемию": в Москве открыли отдельную больницу для пациентов с подозрением на коронавирус

В Москве заработала отдельная больница для пациентов с подозрением на коронавирус.

По данным телеграм-канала Mash, в декабре в Коммунарке закончили строительство крупнейшей клиники на территории Новой Москвы.

В дальнейшем все люди с симптомами ОРВИ, прибывшие из стран с неблагоприятной эпидобстановкой, будут госпитализироваться в этот комплекс. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишет "Интерфакс".

Mash информирует, что в два новых корпуса (из девяти) уже свозят пациентов. В первый везут пациентов с подозрением на коронавирус или подтвержденной инфекцией, во второй - тех, кто контактировал с зараженными.

По данным канала, все, даже алгоритм движения скорых, планируют организовать так, чтобы здоровые не контактировали с потенциально больными: "Сотрудники скорой в защитных костюмах и респираторах, дезинфекция тачек на вертолетной площадке. Как в хорошем фильме про пандемию".

Также Mash публикует видео, снятое в палате больницы. Пациентка, которую перевезли туда, явно довольна: плазма, отдельные душевые, кровати с ортопедическим матрасом. По ее словам, больница должна была открыться через два месяца, но, судя по всему, ситуация с коронавирусом ускорила это событие.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве госпитализированы 24 человека, контактировавшие с пострадавшим, у которого нашли коронавирус.

Напомним, мужчина находится в столичной инфекционной больнице №1 – это некий Давид Б., он прилетел из Италии.