13 Сентября 2020
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Политика В России
Андрей Исаев (2012) | Фото: Единая Россия

"Хотите как в 1993-м?": в Госдуме припугнули противников поправок в Конституцию повторением истории

Член фракции "Единая Россия" в ГД Андрей Исаев раскритиковал противников процедуры, по которой планируется принимать поправки в действующую Конституцию. Выступая на пленарном заседании Госдумы, парламентарий заявил, что "большинство наших сограждан поддерживает поправки в Конституцию, предложенные президентом".

Он заметил, что у поправок, тем не менее, имеются и противники, которые считают предстоящую процедуру нелегитимной. В частности, в Конституции нет ничего про всероссийское голосование и экспертизу Конституционного суда – поправки можно принять и без них. Исаев считает, что дополнительная легитимность не помешает, и в качестве альтернативы предложил вспомнить, как принятие Конституции происходило в 1993 году.

"Страна оказалась во власти одного человека, установившейся вооруженным путем. Его указом, противоречащим прежней Конституции, проводилось голосование", - напомнил Исаев. Он отметил, что тогда, несмотря на нелегитимность процедуры, за новую Конституцию проголосовало большинство, поэтому сейчас мы и живем по этому закону.

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"Хотите как в 1993-м?": в Госдуме припугнули противников поправок в Конституцию повторением истории

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Теги: поправки в конституцию, всероссийское голосование, госдума, андрей исаев



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