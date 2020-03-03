13 Сентября 2020
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Общество Северо-Западный ФО Вологодская область
(2005) | Фото: Накануне.ru

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, живущие на Вологодчине, смогут оформить заявления по выплатам на дому

Регионы России принимают решения о помощи ветеранам в преддверии празднования 75-летия Великой Победы, передает корреспондент Накануне.RU. Накануне постановление, определяющее порядок предоставления единовременной выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, было принято на заседании правительства Вологодской области.

Работу по сбору заявлений будут проводить филиалы Центра социальных выплат. Учитывая весьма почтенный возраст ветеранов конкретную помощь им в подаче заявлений будут оказывать комплексные центры социального обслуживания населения, которые готовы будут осуществить прием заявлений от имеющих право на выплаты граждан и на дому.

Первый заместитель губернатора Вологодской области, председатель регионального правительства Антон Кольцов заявил: "В Год 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне губернатор области Олег Александрович Кувшинников принял решение о единовременной денежной выплате - семидесяти пяти тысяч рублей - из областного бюджета участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Данные средства будут направлены на улучшение жилищных условий».

антон кольцов, вологодская область(2020)|Фото: vologda-oblast.ru

Эта существенная денежная помощь будет единовременной выплатой, цель которой помочь в улучшении условий проживания участников и инвалидов Великой Отечественной войны, в том числе и для проведения ремонта, где необходимо, жилых помещений, ремонта и замены газового и электрического оборудования.

Выплаты ветераны смогут получить удобным для них способом - либо через почтовое отделение по месту жительства, либо на счет получателя в банке до 30 апреля 2020 года.

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Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, живущие на Вологодчине, смогут оформить заявления по выплатам на дому

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Теги: ветераны, вологодчина, заявления на выплату, прием на дому



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