В Миассе на автозаводе "Урал" после акции протеста увольняют две бригады

На автомобильном заводе "Урал" в Миассе сокращают две бригады, которые отказались переходить на новый график работы.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 28 февраля сотрудники автомобильного завода "Урал" вышли на пикет против перехода на скользящий график с 1 апреля и потребовали повышения зарплат. По словам рабочих, в случае отказа подписать новые условия трудового договора им грозят увольнением.

Как рассказал один из рабочих, две бригады отказались подписывать новый график и получили уведомления, что через два месяца их уволят.

Как сообщает портал "U74.ru" со ссылкой на собственные источники, несогласные с нововведениями рабочие имеют на руках уведомления, из которых следует, что в апреле они будут официально освобождены от должности. При этом сотрудникам предложили список иных свободных вакансий, которые они смогут занять после увольнения. Однако работать придется не по специальности, да и зарплата будет ниже.

Пикет сотрудников поддержал один из бригадиров. После этого появилась информация, что его понизили до рабочего. Однако местный портал эту информацию не подтверждает.