13 Сентября 2020
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Общество Курганская область
военное фото (2020) | Фото: Накануне.RU

"Сохраняем историю". В Кургане бесплатно оцифровывают фотографии военных лет из личных и домашних архивов граждан

Муза Михайловна Ермакова очень волнуется, доставая из сумки восемь фотокарточек, как она сама их называет. Каждая - в не очень презентабельном состоянии - оно и понятно, каждой уже более восьми десятков лет.

"Я очень волнуюсь", - говорит журналистам Муза Михайловна.

Пожилая женщина пришла в архив общественно-политической документации Курганской области, чтобы оцифровать снимки военных лет. Как она сама рассказывает, теперь они останутся навечно в памяти потомков и будут храниться в электронном виде. Муза Михайловна принесла на оцифровку фото, на которых изображены ее родители и друзья родителей, фото сделано в деревне Нечаевка в Кетовском районе еще до начала Великой Отечественной.

"Есть и одно редкое фото, где запечатлены четверо мужчин - отец с деревенскими друзьями перед отправкой на фронт. Домой возвратились только двое", - рассказала Накануне.RU Муза Ермакова.

военное фото(2020)|Фото: Накануне.RU

Центр по сбору и оцифровке документов военных лет из личных и домашних архивов жителей Зауралья под названием "Сохраняем историю" заработал в Кургане - любой желающий может принести сюда фото из семейного архива, специалисты бесплатно оцифруют его, создав электронную копию, которую можно отправить друзьям, родственникам или знакомым, а также поделиться ей в социальных сетях.

"Очень важно сохранить память о Великой Отечественной войне в деталях. Государственные архивы Курганской области собрали и хранят огромный комплекс документов. Война коснулась каждой семьи, поэтому память нужно передавать из поколения в поколение не только на государственном, но и на семейном уровне", - рассказала Накануне.RU зампредседателя комитета по делам архивов Курганской области Алла Сущевская.

Муза Ермакова, Курган, архив, фото, Сохраняем историю(2020)|Фото: Накануне.RU

Всех желающих приглашают в центр, который находится в здании №39 на улице Комсомольской в Кургане с 8.00 до 18.00 в будние дни. Все оригиналы и оцифрованные копии отдаются заявителям.

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"Сохраняем историю". В Кургане бесплатно оцифровывают фотографии военных лет из личных и домашних архивов граждан

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Теги: Сохраняем историю, Муза Ермакова, фотографии, архив, Курган, оцифровка



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