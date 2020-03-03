В Перми по делу активиста, выступившего против еврейского центра, допросили участников публичных слушаний

В Перми в рамках уголовного дела активиста Романа Юшкова допрашивают участников встречи, передаёт корреспондент Накануне.RU. Дело о возбуждении ненависти по национальному признаку завели после выступления активиста на общественных слушаниях о строительстве еврейского центра в Перми.

Напомним, ранее Юшков сообщил, что основанием для проверки выступления стала справка полицейского-лингвиста Александра Сучкова.

"Следователь активно ведёт допросы участников слушаний. Допросил десятка полтора человек. И все они – мои оппоненты. Мне вернули системный блок. Но жёсткие диски, роутеры и мобильный телефон не отдают", - сказал Накануне.RU Юшков.

Добавим, ранее уже был несколько раз наказан за "возбуждение ненависти или вражды" (статья 282 УК РФ). Однако позже он попал под декриминализацию этого пункта уголовного кодекса. В 2017 г. Юшкова оштрафовали на 350 тыс. руб. с запретом преподавательской деятельности. Причиной преследования стало то, что он опубликовал в блоге статью, которую суд посчитал разжигающей ненависть или вражду. Позже суд снизил сумму до 200 тыс. руб. и разрешил платить его в рассрочку. Второй вердикт касается статьи "Хватит кормить чужаков", рассказывающей о доходах и расходах республик СССР. Суд приговорил Юшкова к двум годам условно. В свете принятого Владимиром Путиным решения о декриминализации статьи 282 УК РФ суд освободил активиста от этих наказаний. Сообщалось, что Юшкову должны вернуть заплаченный штраф. Позже его оправдали по обвинению в "отрицании холокоста" – сомнении в том, что во время Второй Мировой войны погибли 6 млн евреев. Теперь он требует компенсацию за преследование.