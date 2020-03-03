На кубковую встречу "Шинника" и "Урала" назначен арбитр, при котором екатеринбуржцы выиграли все матчи

Назначен главный арбитр завтрашнего матча 1/4 финала Кубка России по футболу между ярославским "Шинником" и "Уралом".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, встречу, которая пройдет 4 марта в Ярославле, будет судить Игорь Панин из Дмитрова. В этом сезоне он дважды работал в качестве главного арбитра на матчах с участием "Урала", и оба раза они были гостевыми для "оранжево-черных".

Примечательно, что в обоих случаях подопечные Дмитрия Парфенова побеждали. Сначала со счетом 2:1 был обыгран "Тамбов", а затем екатеринбуржцы взяли верх над самарскими "Крыльями Советов" (3:2).

Напомним, ранее игроки "Урала" Денис Кулаков и Андрей Егорычев рассказали Накануне.RU, как они настроены на предстоящий четвертьфинал.