13 Сентября 2020
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коронавирус (2020) | Фото: www.instagram.com/pushkino_rb

На Украине первое заболевание коронавирусом - подхватили в Европе

В Черновцах подтвердился первый на Украине случай заболевания коронавирусом - у мужчины, который приехал из Европы. Он госпитализирован.
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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что заболевший с женой путешествовал по Европе. После появления симптомов они были самоизолированы. У жены пока нет признаков заболевания.

У заболевшего лихорадка и кашель. Ему можно было оказывать помощь и на дому, но для надежности его госпитализировали.

Также Ляшко напомнил, что эвакуированные из Уханя украинцы, пребывающие на карантине в Новых Санжарах, скоро покинут зону обсервации. Ни у кого признаков заболевания коронавирусом нет.

Популярный украинский доктор Евгений Комаровский считает, что при самом негативном сценарии на Украине будет 3-4% смертности от коронавируса, точнее, от его последствий. Это не больше, чем при эпидемии гриппа. А повода для паники по поводу коронавируса нет, поскольку есть другие более опасные болезни, вероятность умереть от которых выше.

Любопытно, что должность главного государственного санитарного врача на Украине вернули только из-за угрозы распространения коронавируса. Ее ликвидировали в рамках общего разрушения системы здравоохранения.

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На Украине первое заболевание коронавирусом - подхватили в Европе

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Теги: Украина, коронавирус



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