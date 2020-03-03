13 Сентября 2020
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александр гордон телеведущий (2011) | Фото:1tv.ru

Скандал о поборах в пермском лицее №9 попал в эфир программы "Мужское/Женское" на "Первом канале"

Скандал о поборах в пермском лицее №9, который возглавляет депутат городской думы Ирина Горбунова, попал на "Первый канал". Ситуация стала темой обсуждения программы "Мужское/Женское", передает корреспондент Накануне.RU.

Участниками программы стали родители ребенка, которого якобы затравили из-за отказа покупать учебники.Также были представлены видеокомментарии самого мальчика, который заявил, что "весь класс на него орет", директора школы Ирины Горбуновой, руководителя департамента образования Перми Людмилы Сериковой и детского омбудсмена Светланы Денисовой.

Отец третьеклассника заявил, что деньги с них начали требовать с первого класса и сперва якобы не желали принимать ребенка в школу, несмотря на то, что его должны были принять по прописке. Также отец ребенка заявил, что у школьника после отказа родителей сдавать деньги, образовалась академическая задолженность по английскому языку за второй класс. Родители убеждены, что таким образом их сына пытались выдавить из школы.

Директор лицея Ирина Горбунова отметила, что, посмотрела все контрольные по английскому языку, и сделала вывод, что двойка была поставлена объективно. Ученика перевели в третий класс с учетом того, что долг будет закрыт, однако школьник так и не исправил плохую отметку. Также семье предлагались посещать дополнительные бесплатные занятия, но мальчик пришел только на одно из них. Отец ребенка, в свою очередь, заявил, что занятия шли во время обычных уроков, в неудобное время.

Также в эфире программы были зачитаны сообщения из родительского чата. В нем родители других детей жаловались на поведение третьеклассника, якобы тот хамит, дерется, мешает учиться, материт учителя, делает девочкам неприличные предложения. Кончилось все тем, что родителей ребенка исключили из общего чата.

Ведущий программы Александр Гордон отметил, что в школе действительно есть проблемы, однако реакцию родителей он назвал неадекватной.

"Вы с помощью вашего ребенка, сделав его своим инструментом, воюете со школьной системой", — заявил он, обращаясь к отцу мальчика. По мнению ведущего, мальчик не посещал занятия по вине родителя, который оставил работу и пустил все силы на борьбу "с ветряными мельницами".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, после скандала депутат городской думы и директор лицея Ирина Горбунова была отстранена на время проведения проверки.

Вчера стало известно, что факт поборов в школе действительно был подтвержден. Однако это произошло в другом классе.

Деньги собирали на учебники по математике в редакции Петерсона. Ирина Горбунова тогда не была назначена директором, а потому к дисциплинарной ответственности привлекут не ее, а ее заместителя. Будет объявлен выговор.

Информация о травле ребенка, чьи родители отказались сдавать средства, не подтвердилась. При этом мальчику все же рекомендуют перейти на индивидуальную систему обучения: на дому или нейтральной территории в психологическом центре. Кроме того, в марте школьнику готовы дать оздоровительную путевку в Усть-Качку.

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Скандал о поборах в пермском лицее №9 попал в эфир программы "Мужское/Женское" на "Первом канале"

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Теги: Ирина Горбунова, лицей №9, учебники, травля, директор, отстранение, Мужское/Женское, передача, Александр Гордон



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