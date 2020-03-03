13 Сентября 2020
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турецкая армия, танк (2016) | Фото: 3mv.ru

Турецкие военные сбили сирийский самолет L-39 в Идлибе

Турецкие военные сбили сирийский самолет L-39 Albatros. Эту информацию опубликовало турецкое агентство Anadolu и подтверждает сирийское агентство SANA.

"Террористические силы турецкого режима атаковали один из сирийских военных самолетов во время его участия в операции против террористов в провинции Идлиб", - говорится в сообщении SANA.

Anadolu сообщает, что самолет был сбит в рамках операции "Весенний щит". Глава оборонного ведомства Турции отметил, что операция была начала в ответ на авиаудар по позициям турецких военных 27 февраля. Тогда погибли 36 военных Турции. "Наша задача – предотвращение преступлений режима Башара Асада, устранение радикализации и предотвращение миграции. Вооруженные силы Турции действуют в рамках самообороны", - заявил министр обороны Турции. Он отметил, что его страна не преследует цель вооруженного противостояния с Россией в Сирии.

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Турецкие военные сбили сирийский самолет L-39 в Идлибе

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Теги: идлиб, сирия, конфликт, l-39, турция



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