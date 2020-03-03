"Они постоянно там экспериментируют": ленинградскому губернатору пожаловались на применение магии вуду "единороссами"

13 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ленинградская область
Ленинградское региональное отделение партии социальной защиты (2020) | Фото: Виктор Перов

"Они постоянно там экспериментируют": ленинградскому губернатору пожаловались на применение магии вуду "единороссами"

Партия социальной защиты призвала единомышленников вырвать из цепких лап "единороссов" куклу-манекен депутата заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова. В партии заявляют, что над куклой проводят темные ритуалы "вуду", из-за чего "высказывания и инициативы депутата Петрова носят подчас противоречивый характер".

Свой призыв, вместе с официальным посланием на имя губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, региональное отделение партии выложило на странице своего сообщества ВК. По их версии, политтехнологи, обслуживающие интересы региональных властей и партии "Единая Россия", украли ростовую куклу депутата и "управляют сознанием парламентария" Владимира Петрова. И якобы именно мистический ритуал стал причиной выхода депутата из предвыборной гонки за кресло губернатора Ленинградской области.

"Главная задача на сегодня - это вырвать сознание депутата Петрова из рук буржуазных политтехнологов и направить его работу в нужное русло, придать осознанный и созидательный характер. Только это поможет ему принять участие в выборах губернатора Ленинградской области", - написано в обращении к Александру Дрозденко.

Как рассказал Накануне.RU Виктор Перов, председатель совета реготделения Партии социальной защиты, ранее за Владимиром Петровым никогда не наблюдалось неадекватного поведения или неоднозначных высказываний, а "странности" начались примерно год назад, как только вице-губернатор Ленинградской области и главный политтехнолог "ЕР" Сергей Перминов со своим коллегой завладели ростовой куклой депутата. Сам председатель совета не имеет понятия, зачем депутатам понадобилось красть куклу-манекен Петрова, однако у него есть подозрения, что в "Единой России" у многих депутатов хранятся похожие куклы, с которыми они экспериментируют.

Ленинградское региональное отделение партии социальной защиты(2020)|Фото: Виктор Перов

Ленинградское региональное отделение партии социальной защиты(2020)|Фото: Виктор Перов

Письмо официально заверено Виктором Перовым. В послании также указано, что при бездействии со стороны губернатора, партия будет вынуждена обратиться в РПЦ, а куклу-манекен необходимо вернуть в стены родного отделения партии "для проведения обряда очищения от колдовства".

Официальное письмо ленинградского регионального отделения партии социальной защиты(2020)|Фото: Виктор Перов

"Мы пригласим известного шамана в офис партии, он проведет обряд очищения. Здесь необходим специалист, чтобы снять с Петрова магию "вуду", - сообщает председатель совета. По его словам, у партии уже есть на примете конкретный шаман, однако его имя пока держится в тайне.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Они постоянно там экспериментируют": ленинградскому губернатору пожаловались на применение магии вуду "единороссами"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Депутат, "вуду", "Единая Россия", Владимир Петров



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети