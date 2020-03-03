"Они постоянно там экспериментируют": ленинградскому губернатору пожаловались на применение магии вуду "единороссами"

Партия социальной защиты призвала единомышленников вырвать из цепких лап "единороссов" куклу-манекен депутата заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова. В партии заявляют, что над куклой проводят темные ритуалы "вуду", из-за чего "высказывания и инициативы депутата Петрова носят подчас противоречивый характер".

Свой призыв, вместе с официальным посланием на имя губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, региональное отделение партии выложило на странице своего сообщества ВК. По их версии, политтехнологи, обслуживающие интересы региональных властей и партии "Единая Россия", украли ростовую куклу депутата и "управляют сознанием парламентария" Владимира Петрова. И якобы именно мистический ритуал стал причиной выхода депутата из предвыборной гонки за кресло губернатора Ленинградской области.

"Главная задача на сегодня - это вырвать сознание депутата Петрова из рук буржуазных политтехнологов и направить его работу в нужное русло, придать осознанный и созидательный характер. Только это поможет ему принять участие в выборах губернатора Ленинградской области", - написано в обращении к Александру Дрозденко.

Как рассказал Накануне.RU Виктор Перов, председатель совета реготделения Партии социальной защиты, ранее за Владимиром Петровым никогда не наблюдалось неадекватного поведения или неоднозначных высказываний, а "странности" начались примерно год назад, как только вице-губернатор Ленинградской области и главный политтехнолог "ЕР" Сергей Перминов со своим коллегой завладели ростовой куклой депутата. Сам председатель совета не имеет понятия, зачем депутатам понадобилось красть куклу-манекен Петрова, однако у него есть подозрения, что в "Единой России" у многих депутатов хранятся похожие куклы, с которыми они экспериментируют.

Письмо официально заверено Виктором Перовым. В послании также указано, что при бездействии со стороны губернатора, партия будет вынуждена обратиться в РПЦ, а куклу-манекен необходимо вернуть в стены родного отделения партии "для проведения обряда очищения от колдовства".

"Мы пригласим известного шамана в офис партии, он проведет обряд очищения. Здесь необходим специалист, чтобы снять с Петрова магию "вуду", - сообщает председатель совета. По его словам, у партии уже есть на примете конкретный шаман, однако его имя пока держится в тайне.