Для уральского пиарщика запросили условный срок за "клевету на полпреда" и "призывы к беспорядкам"

Гособвинение запросило восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два года для уральского пиарщика Ярослава Ширшикова, которого на основании публикаций в соцсетях обвинили в клевете на уральского полпреда Николая Цуканова и призывах к массовым беспорядкам в связи с протестами в сквере у Драмтеатра.

В процессе начались прения сторон, в суде зачитывают обвинение. В частности, было озвучено, что публикацию Ширшикова, в которой обнаружены призывы к беспорядкам, на момент анализа просмотрели более 40 человек, а комментариев было 28.

Как передает корреспондент Накануне.RU, сторона защиты настаивает на том, что слова о полпреде в обращении к Владимиру Путину были шуткой, ведь оно было подписано "президент Уральской республики, ротмистр Ширшиков".

Сам Ширшиков попросил вынести оправдательный приговор за отсутствием состава преступления. При этом он сказал, что признавал вину "в обмен на прекращение дела", однако этого не случилось.