Иран попросил Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что Тегеран запросил у Москвы помощь в борьбе с коронавирусом.

По словам главы иранского диппредставительства в России, Иран приветствует гуманитарную помощь со стороны всех стран, "в том числе наших единомышленников", сообщает РИА Новости.

Напомним, Иран сейчас находится на четвертом месте в мире по количеству заболевших коронавирусом – их насчитывается 1501, 61 человек в этой стране погиб, 291 – полностью выздоровел. Накануне скончался заболевший Сейед Мохаммад Мирмихаммади, член совещательного органа при высшем руководителе страны - Совета целесообразности.

При этом стало известно, что опасным заболеванием заражены вице-президент Ирана по делам женщин и семьи, замминистра здравоохранения и пятеро депутатов парламента страны.