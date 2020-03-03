В Челябинске директор предприятия скрыл от налоговой деньги, на которые должно было быть наложено взыскание

В Челябинске директор промышленной фирмы скрыл от налоговой службы несколько миллионов рублей.

На него возбуждено уголовное дело, он является подозреваемым, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

В прошлом году мужчина, зная, что налоговики вынесли решения о взыскании с организации недоимок по налогам и хотят взыскать для перечисления в бюджет 4,3 млн руб. в качестве налогов, использовал для расчетов счет подконтрольной ему организации.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.