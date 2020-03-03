Депутат Киселев не пришел поддержать пиарщика, которого судят после протестов в сквере

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга продолжилось заседание суда по делу пиарщика Ярослава Ширшикова, который на основании публикаций в соцсетях обвиняется в клевете на уральского полпреда Николая Цуканова и призывах к массовым беспорядкам в связи с протестами в сквере у Драмтеатра.

Как передает корреспондент Накануне.RU, депутат Екатеринбургской городской думы Константин Киселев, который занимал активную позицию по протестам в сквере, не смог посетить заседание суда, ожидалось, что он станет общественным защитником Ширшикова. Однако парламентарий отсутствует из-за "самокарантина" после поездки в Италию.

Ранее сообщалось, что заседание может посетить Цуканов, однако в полпредстве называли это "фейком". Сегодня Цуканов в суд действительно не пришел.

В процессе начались прения сторон, в суде зачитывают обвинение. В частности, было озвучено, что публикацию Ширшикова, в которой обнаружены призывы к беспорядкам, на момент анализа просмотрели более 40 человек, а комментариев было 28.