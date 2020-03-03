Депутат Киселев не пришел поддержать пиарщика, которого судят после протестов в сквере

13 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    кельвин кляйн женские вот

Политика Свердловская область Уральский ФО
полиция, полицейские, митинг, протест, ОМОН (2019) | Фото: Накануне.RU

Депутат Киселев не пришел поддержать пиарщика, которого судят после протестов в сквере

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга продолжилось заседание суда по делу пиарщика Ярослава Ширшикова, который на основании публикаций в соцсетях обвиняется в клевете на уральского полпреда Николая Цуканова и призывах к массовым беспорядкам в связи с протестами в сквере у Драмтеатра.

Как передает корреспондент Накануне.RU, депутат Екатеринбургской городской думы Константин Киселев, который занимал активную позицию по протестам в сквере, не смог посетить заседание суда, ожидалось, что он станет общественным защитником Ширшикова. Однако парламентарий отсутствует из-за "самокарантина" после поездки в Италию.

Ранее сообщалось, что заседание может посетить Цуканов, однако в полпредстве называли это "фейком". Сегодня Цуканов в суд действительно не пришел.

В процессе начались прения сторон, в суде зачитывают обвинение. В частности, было озвучено, что публикацию Ширшикова, в которой обнаружены призывы к беспорядкам, на момент анализа просмотрели более 40 человек, а комментариев было 28.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Депутат Киселев не пришел поддержать пиарщика, которого судят после протестов в сквере

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ярослав Ширшиков, Константин Киселев, сквер



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 05.08.2020 12:47 Мск Екатеринбургского "гусара" Ширшикова отправят в колонию
Ранее 04.03.2020 09:15 Мск "Я не юрист": осужденный за клевету на уральского полпреда "гусар-пиарщик" не понял собственный приговор
Ранее 03.03.2020 18:16 Мск Уральского "гусара-пиарщика" осудили за клевету на полпреда и призывы к "скверным" беспорядкам
Ранее 03.03.2020 12:55 Мск Для уральского пиарщика запросили условный срок за "клевету на полпреда" и "призывы к беспорядкам"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.03.2020 15:36 Мск Полпред Цуканов не станет посещать заседание по делу, по которому судят уральского пиарщика

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети