13 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
гендиректор «Аэрофлота» (2018) | Фото: Александра Мудрац/ТАСС

Вознаграждения топ-менеджеров "Аэрофлота" в 2019 году выросли на 38% - несмотря на катастрофу "Суперджета"

Группа "Аэрофлот" увеличила в 2019 году выплаты топ-менеджерам на 38% - до 2,138 млрд руб., следует из отчетности компании. Этот показатель включает заработную плату, премии и прочие компенсации, до вычета НДФЛ, но без учета обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды. В числе таких менеджеров числятся члены совета директоров и правления, а также руководство летного и наземного состава, пишет газета "Ведомости".

Издание напоминает, что в конце июня 2019 г. генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев заявил, что топ-менеджмент авиакомпании лишится премий из-за катастрофы SSJ-100. 5 мая самолет совершил жесткую посадку в аэропорту "Шереметьево", погиб 41 человек.

Лишение топ-менеджмента бонусов из-за авиакатастрофы предусмотрено в KPI компании, пояснял Савельев. По его словам, премии не должны были выплачиваться со II квартала и до конца прошлого года. Премии в "Аэрофлоте" выплачиваются ежеквартально, есть также годовая премия, на каждую квартальную может приходиться порядка 15–20% общего переменного вознаграждения за весь год.

Также в прошлом году "Аэрофлот" утвердил новые долгосрочные программы премирования для руководства и членов совета директоров, отмечается в отчете. Суммы выплат по новым программам зависят от показателей пассажиропотока, доли международного транзита в общем пассажиропотоке группы и доходности перевозок. Действовавшие ранее программы премирования были завершены, а непогашенная сумма обязательства по ним на конец 2019 г. составила 410 млн руб.

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Вознаграждения топ-менеджеров "Аэрофлота" в 2019 году выросли на 38% - несмотря на катастрофу "Суперджета"

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Теги: аэрофлот, топ-менеджеры, виталий савельев, катастрофа суперджета



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