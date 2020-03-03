В ХМАО закрыли поликлинику из-за пациента, вернувшегося из Вьетнама

Житель посёлка Белый Яр, расположенного вблизи Сургута, обратился в местную поликлинику с жалобами на недомогание. Поскольку пациент недавно был во Вьетнаме, где есть заболевшие коронавирусом, здание поликлиники было временно закрыто, а заболевшего госпитализировали, сообщили Накануне.RU в пресс-службе клиники.

Судя по первым признакам, у пострадавшего – ОРВИ, однако в силу того, что он вернулся из Вьетнама, медики обязаны были работать по определённой процедуре. Началось всё с закрытия здания клиники, потом у пациента взяли анализы, которые отправили в лабораторию в Новосибирске. Её специалисты и сделают вывод о том, болен ли житель посёлка коронавирусом.

"Они будут готовы в течение 10 дней. Преждевременно говорить о том, что у пациента – подозрение на коронавирус, сейчас он госпитализирован в инфекционное отделение Сургутской ОКБ. Медики просто соблюдали инструкцию. Сейчас поликлиника Белого Яра работает в обычном режиме", - сообщили в пресс-службе.