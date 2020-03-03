В Алупке наконец-то построят новый морской причал

Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию на реконструкцию морского причала в Алупке на южном побережье Крыма, передает корреспондент Накануне.RU. По итогам рассмотрения повторно представленных материалов выданы положительные заключения, сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы РФ.

Пассажирский причал, расположенный в Алупке у подножия Воронцовского парка, был построен в 1981 году. Пирс представляет собой конструкцию эстакадного типа на свайном основании с монолитным железобетонным верхним строением.

Алупкинский причал уже давно находится в аварийном состоянии, а в ходе обследования было выявлено, что металлические сваи его подверглись сильной коррозии, повреждены бетонная поверхность сооружения, швартовые и отбойные устройства.И эксплуатировать причал давно перестали. А дальнейшая его эксплуатация, по оценкам экспертов, представляет прямую опасность для пассажиров и судов, в связи с чем сооружение будет полностью демонтировано.

На месте старого причала построят новый пирс эстакадного типа со свайным основанием. Длина сооружения составит 89,5 м, пассажирооборот - до 390 000 человек в год.

В проекте, который был одобрен эспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрено устройство наружного освещения, перильного ограждения по периметру верхней части пирса и соединительной эстакады, а также оборудование отвода поверхностных дождевых стоков.

В ходе реализации проекта будут созданы все необходимые условия для обеспечения безопасного и беспрепятственного доступа на причал людей с ограниченными физическими возможностями.

Строительство финансируется ГУП РК «Крымские морские порты». Генеральный проектировщик – ООО «Дагестанский проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт морского транспорта».

Пока сроки возведения не объявляются.